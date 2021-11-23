اليوم..مؤتمر صحفي لنقيب الموسيقيين هاني شاكر

أعلن الفنان هاني شاكر، عن موعد مؤتمر صحفي يتم تنظيمه اليوم وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب هاني شاكر: “يعقد غدًا في الساعة 9 مساءً.. مؤتمرًا صحفيًا لأمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في قصر السينما والثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم”.

يذكر أن الفنان هاني شاكر، قد شارك الفنان أحمد سعد في دويتو غنائي بعنوان "يا بخته"، في ظهور جديد على أمير الغناء العربي، حيث حقق نجاحًا كبيرًا بعد طرح الأغنية فيديو كليب على "يوتيوب".