ننشر درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة بداية من اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر وحتى السبت 27 نوفمبر



وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل كما يلي:



درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 23 نوفمبر



القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة



السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة



جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 18 درجة



شمال الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 11 درجة



جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 24 نوفمبر



القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة



السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة



جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 19 درجة



شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12 درجة



جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة





درجات الحرارة المتوقعة الخميس 25 نوفمبر



القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة



السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة



جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 19 درجة



شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 13 درجة



جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 26 نوفمبر



القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة



السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة



جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 19 درجة



شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 14 درجة



جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 16 درجة





درجات الحرارة المتوقعة السبت 27 نوفمبر



القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة



السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة



جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجة



شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة



جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 17 درجة

