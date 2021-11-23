أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-11-2021 في مصر



استقرت أسعار الذهب فى مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تراجعها في ختام تعاملات أمس لتفقد المكاسب التى حققتها فى ختام الأسبوع الماضى لينخفض سعر جرام الذهب بنحو 29 جنيه.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 نحو 793 جنيهًا.



عيار 18 نحو 679.75 جنيهًا.



عيار 24 نحو 906.25 جنيهًا.



والجنيه الذهب سجل نحو 6344 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا

وكانت أسعار الذهب تراجعت إلى أدنى مستوى في أسبوع متأثرة بارتفاع الدولار بعدما دعا عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي كريستوفر وولر إلى تقليص الدعم الاقتصادي للمساعدة في رسم طريق إلى تشديد السياسة النقدية.



وارتفع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة أمام العملات الرئيسية الأخرى وهو ما يزيد تكلفة الذهب- الذي لا يدر فائدة- على حائزي العملات الأخرى.

وقال وولر إنه ينبغي للفدرالي زيادة وتيرة خفض مشترياته من السندات لإتاحة مساحة أكبر لرفع أسعار الفائدة من مستوياتها القريبة من الصفر.

ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، نظرا لأن الزيادة ترفع تكلفة حيازة المعدن النفيس، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 24.63 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 1.8 في المئة إلى 1028.74 دولار للأوقية، كما هبط البلاديوم 3.4 في المئة إلى 2060.24 دولار للأونصة.