عاجل.. ننشر أسماء التلاميذ المصابين بتسمم في قنا

تنشر “الفجر” أسماء التلاميذ المصابين بحالات تسمم وإعياء شديد، نتيجة تناول الوجبة المدرسية بمدرسة شركة السكر الابتدائية بنجع حمادي، بمحافظة قنا.

وأصيب كل من ريماس أسامة، لميس محمد، ندا علاء، حنان عاطف، عمار محمد، ريم منتصر، عبده حماده، بسملة محمود، عبدالله أحمد، ريتاج حسين، ريم حماده، ماجدة لبيب، عائشة صبري، مريم منتصر، شمس محمد، زينب علي، فاطمة محمود، زينب محمود، محمد شندويلي.

واستقبل مستشفى نجع حمادي العام، برئاسة الدكتور علي نور الدين، مدير المستشفى، 17 تلميذا وتلميذة، بمراحل التعليم الابتدائية، مصابين بحالة اعياء واشتباه تسمم نتيجة تناولهم الوجبة المدرسية.

تم التعامل مع المصابين، وعمل الاسعافات الاولية اللازمة، وجار تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيقات.