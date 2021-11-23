ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

كشفت الدكتورة إيمان شاكر مديرة مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا، مؤكدة أن البلاد تشهد رتفاعا طفيفا في درجات الحرارة.

وقالت إن هناك استقرارا تاما في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع، يصاحبها انعدام فرص سقوط الأمطار، بجانب الشبورة المائية في الصباح الباكر.

وعن درجات لحرارة، أوضحت “شاكر”، أنها تكون أعلى من المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام بنحو درجة أو اثنتين.

وخلال مداخلة تلفزيونية، أكدت أن درجات الحرارة سترتفع غدا لتصبح 24 درجة، وتصل إلى 25 درجة بعد غدٍ، ليكون الطقس مائل للحرارة أثناء فترات النهار.

وعن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، تتوقع الأرصاد أنه يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون لطيف على السواحل الشمالية وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

