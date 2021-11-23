"الإحصاء": 32.4% ارتفاعا بقيمة صادرات مصر لدول الكوميسا



أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 23 / 11 / 2021 ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول الكوميسا لتسجل 2.3 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 32.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول الكوميسا 901 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 721 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 25%.



وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا مسجلة 3.1 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 30.2%.



وجاءت ليبيا على رأس قائمة أعلى خمس دول بالكوميسا استيرادًا من مصر خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2021؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 711 مليون دولار، وجاءت السودان في المرتبة الثانية 588 مليون دولار، ثم كينيا 284 مليون دولار، ثم تونس 202 مليون دولار، وأخيرًا أثيوبيا 80 مليون دولار.



وجاءت اللدائن ومصنوعاتها على رأس قائمة أهم السلع التي صدرتها مصر لدول الكوميسا خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2021؛ حيث بلغت قيمة صادراتها 236 مليون دولار، يليها ملح وكبريت وأحجار وأسمنت 136 مليون دولار، ثم وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 136 مليون دولار.



واحتلت السودان المرتبة الأولى بقائمة أعلى خمس دول بالكوميسا تصديرًا لمصر خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2021؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 258 مليون دولار، وجاءت زامبيا في المرتبة الثانية 251 مليون دولار، ثم كينيا 173 مليون دولار، ثم ليبيا 68 مليون دولار، وأخيرًا تونس 56 مليون دولار.



وجاء النحاس ومصنوعاته على رأس قائمة أهم السلع التي استوردتها مصر من دول الكوميسا خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2021؛ حيث بلغت قيمة وارداته 297 مليون دولار، يليه بن وشاي ومته وبهارات وأقاوية 159 مليون دولار، ثم حيوانات حية 147 مليون دولار.



وتضم الكوميسا في عضويتها دول ( مصر/ ليبيا/ السودان/ كينيا/ أوغندا/ جيبوتي/ أثيوبيا/ رواندا/ تونس/ الصومال/ جزر سيشل/ بروندي/ الكونغو/ جزر القمر/ مالاوي/ موريشيوس/ زيمبابوي/ زامبيا/ مدغشقر/ إريتريا/ سوازيلاند).