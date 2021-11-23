برج القوس.. توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 23-11-2021

أبراج
بوابة الفجر
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يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم  الثلاثاء 23-11-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم  الثلاثاء 23-11-2021 لمواليد برج القوس.

برج القوس.. توقعات الأبراج اليوم  الثلاثاء 23-11-2021

على الصعيد المهني.. ستحصل على ترقية كبيرة في وظيفتك تشعرك بالفخر.

على الصعيد العاطفي..   ترغب اليوم في اغتنام الفرصة لتحسين علاقتك مع شريك حياتك.

على الصعيد المالي.. عليك مواجهة مشاكلك بشكل واقعي والتغلب على مخاوفك.

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