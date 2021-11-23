الكشف على 1227 مواطنًا في قافلة طبية لجامعة طنطا (صور)

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية دمنهور الوحش بمركز زفتى بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاج المجانى للأسر المستحقة.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، إن القافلة تأتى استمرارًا لجهود الجامعة بالاهتمام بصحة المواطنين بمحافظة الغربية لتقديم الخدمات العلاجية لهم بالمجان وتعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين فى ظل جائحة كورونا.

من جانبه، قال الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشوون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف علاج لـ1227 مواطنا بالمجان من أهالى القرية.

وأضاف تائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل 55 حاله لاستكمال العلاج في مستشفى الجامعة فى تخصصات الصدر والقلب والجراحة والرمد والعظام والباطنة والمسالك.

من جانبه أوضح الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تزويد القافلة بكميات من الأدوية تغطى احتياجات جميع التخصصات واحتياجات المرضى وتم توزيع الأدوية بالمجان.

وأضاف "الشبينى" أن القافلة لقيت استحسان ورضا الأهالي الذين أشادوا بالخدمات الطبية التى تقدمها فى جميع التخصصات.

شارك فى القافلة الدكتوره سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.