سعر الدرهم الاماراتى اليوم الثلاثاء 23-11-2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
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واصل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الثلاثاء 23-11-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المركزى المصرى
4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتى فى البنك الأهلى المصرى
4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتى فى بنك الإسكندرية
4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
4.24 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

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