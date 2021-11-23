قطر يقر مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements



أقر مجلس الشورى القطري مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.

وبحسب بيان للمجلس فقد تم اعتماد مبدأ التخطيط متوسط المدى للموازنة العامة وإلزام الجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للسنوات المالية (2022- 2024)، مع التركز على مشاريع قطاعي الصحة والتعليم، واستكمال المشروعات المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم، ومواصلة العمل على تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة باستراتيجية التنمية الوطنية 2018- 2022.

وسجلت الموازنة العامة لقطر في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 فائضا بقيمة 4.9 مليار ريال بدعم من نمو الإيرادات النفطية.
 

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل- الأهلي يكشف مدة غياب علي معلول

تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة بنفيكا في دوري الأبطال

عاجل.. عرض جديد يقرب اليو ديانج من الرحيل عن الأهلي

موسيماني يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي قبل مواجهة سموحة

عاجل.. موسيمانى يحدد شروطه لإعطاء فرصة المشاركة لـ كهربا

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

تحرك برلماني عاجل بشأن غرق محافظة الإسكندرية

الأرصاد تحذر من طقس غد الأربعاء بسبب هذه الظاهرة