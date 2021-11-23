احتياطيات السعودية من الغاز ترتفع إلى 326.1 تريليون قدم مكعبة





ارتفعت الاحتياطيات السعودية المؤكدة من الغاز الطبيعي بنهاية العام الماضي 2020 بنسبة 0.4 في المائة (1.2 تريليون قدم مكعبة قياسية)، لتبلغ 326.1 تريليون قدم مكعبة قياسية، مقابل 324.5 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية 2019.



ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ووزارة الطاقة السعودية وشركة أرامكو، فإن السعودية تحتل المركز السادس عالميا بنهاية العام الماضي، مشكلة 4.5 في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي عالميا، البالغة 7298.9 تريليون قدم مكعبة قياسية.



وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 98 في المائة منذ مطلع العام الجاري، لتبلغ 5.03 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية حسب إغلاق 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، مقابل 2.54 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية نهاية العام الماضي 2020.



وبالعودة للاحتياطيات، استطاعت السعودية أن تضاعف احتياطياتها من الغاز أكثر من ست مرات خلال 60 عاما (منذ 1960 حتى نهاية 2020)، حيث كانت 46 تريليون قدم مكعبة قياسية في 1960، بما يعني زيادته بنسبة 609 في المائة خلال تلك الفترة، بمتوسط زيادة 10.1 في المائة سنويا.



وبنهاية 2020، حلت السعودية سادسا خلف كل من روسيا وإيران وقطر وتركمانستان والولايات المتحدة، حيث بلغت احتياطيات روسيا 1728.2 تريليون قدم مكعبة قياسية (23.7 في المائة من العالم)، و1203.4 تريليون قدم مكعبة قياسية (16.5 في المائة) لإيران، و841.6 تريليون قدم مكعبة قياسية (11.5 في المائة) لقطر، و542.6 تريليون قدم مكعبة قياسية (7.4 في المائة) لتركمانستان، و457.6 تريليون قدم مكعبة قياسية (6.3 في المائة) للولايات المتحدة.



وفي المركز السابع حلت الإمارات باحتياطي يبلغ 272.8 تريليون قدم مكعبة قياسية (3.7 في المائة من العالم)، ثامنا نيجيريا باحتياطي يبلغ 203.1 تريليون قدم مكعبة قياسية (2.8 في المائة من العالم)، تاسعا فنزويلا باحتياطي 197.4 تريليون قدم مكعبة قياسية (2.7 في المائة)، وعاشرا الجزائر بـ159.1 تريليون قدم مكعبة قياسية (2.2 في المائة).



وبشأن تطور الاحتياطيات خلال عقود فترة الرصد زادت احتياطيات السعودية من الغاز إلى 56.4 تريليون قدم مكعبة قياسية، مرتفعة بنسبة 23 في المائة (10.4 تريليون قدم مكعبة قياسية) في 1970، مقارنة بـ1960 (أي خلال عشرة أعوام).



بينما زادت بنسبة 99 في المائة (56.1 تريليون قدم مكعبة قياسية) في 1980، لتبلغ 112.4 تريليون قدم مكعبة قياسية، ثم بنسبة 64 في المائة (72 تريليون قدم مكعبة قياسية)، لتبلغ 184.4 تريليون قدم مكعبة قياسية في 1990.



وفي 2000 بلغت احتياطيات السعودية المثبتة من الغاز نحو 222.5 تريليون قدم مكعبة قياسية مرتفعة بنسبة 21 في المائة (38.1 تريليون قدم مكعبة قياسية) عن مستوياتها في 1990.



وصعدت الاحتياطيات في 2010 إلى 283.1 تريليون قدم مكعبة قياسية، مرتفعة بنسبة 27 في المائة (60.6 تريليون قدم مكعبة قياسية) عن مستوياتها في 2000.



وأخيرا ارتفعت بنهاية 2020 إلى 326.1 تريليون قدم مكعبة قياسية، مرتفعة بنسبة 15 في المائة (43 تريليون قدم مكعبة قياسية) عن مستوياتها في 2010.

