الدولار يقترب من أعلى مستوى منذ 16 شهرا

ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 16 شهرا وأقوى مستوى له منذ أكثر من 4 سنوات مقابل الين بعد ترشيح رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول لفترة ثانية في منصبه مما عزز توقعات السوق بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية في 2022.

وتأثرت أسواق الصرف بقوة في الأشهر الأخيرة بتوقعات السوق لمدى اتساع الخطوات المختلفة التي ستخفض بها البنوك المركزية في العالم الحوافز المقدمة خلال فترة الجائحة وترفع بها أسعار الفائدة.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات منافسة 96.426 في الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش اليوم وهو ما يقل بشكل طفيف عن أعلى مستوى له منذ 16 شهرا والذي سجله خلال ساعات التداول الآسيوية وبلغ 96.603.

وارتفع الدولار مقابل الين الياباني إلى أعلى مستوياته منذ 4 سنوات ونصف مع توقع المستثمرين تباعد أسعار الفائدة الأمريكية عن نظيرتها في اليابان.

وتراجع تحرك الدولار مقابل الين بحلول الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مع تسجيل هبوط بلغ 0.2% إلى 114.590 ين مقارنة بأعلى مستوى وصل إليه في وقت سابق من الجلسة عندما سجل 115.160 ين.

وارتفع اليورو 0.2% مقابل الدولار عند 1.1258 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 16 شهرا مقابل العملة الأمريكية.

وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مسجلة 12 مقابل الدولار بعد أن دافع الرئيس رجب طيب أردوغان عن التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة وتعهد بالفوز فيما وصفه "حرب الاستقلال الاقتصادية" التي يخوضها.

وبالنسبة للعملات الرقمية هبطت بتكوين لأقل من 56 ألف دولار. ووصلت بتكوين في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عندما سجلت 69 ألف دولار.