8.46 مليار ريال إنفاق المستهلكين في السعودية خلال أسبوع

الاقتصاد
بوابة الفجر
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حقق إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 21 نوفمبر تراجعا بلغ 7.8 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 13 نوفمبر.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغ إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر نحو 8.46 مليار ريال، مقارنة بنحو 9.17 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وبفارق بلغ 714.4 مليون ريال.

وحول أداء القطاعات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فقد تراجعت جميع القطاعات تصدرها قطاع المنافع العامة وبنسبة 23.2 في المائة ليسجل مبيعات بلغت 61.9 مليون ريال.
تلاه قطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونية بعد تسجيله مبيعات بلغت 249.4 مليون ريال وبتراجع 18.2 في المائة، في حين انخفضت مبيعات قطاع التعليم 18.9 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات المتراجع 11.7 في المائة.


وحول القطاعات الأكثر إنفاقا من حيث النسبة، نجد مبيعات قطاع "الأطعمة والمشروبات" والتي شكلت 14.4 في المائة وبقيمة 1.22 مليار ريال، ثم قطاع "المطاعم والمقاهي"، وبمبيعات بلغت 1.2 مليار ريال وبنسبة 14.2 في المائة.
وعلى مستوى المدن، فقد تراجع الإنفاق في العاصمة الرياض 5.8 في المائة ليبلغ 2.74 مليار ريال وهي تشكل بذلك 32.3 في المائة من إجمالي مبيعات نقاط البيع، في حين بلغ الإنفاق في مدينة جدة نحو 1.31 مليار ريال ما يعادل 15.5 في المائة، ونحو 454.2 مليون ريال في مدينة الدمام.

إلى ذلك، تراجعت أعداد العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي بنحو 6.6 في المائة لتبلغ نحو 107.8 مليون عملية لجميع القطاعات مقارنة نحو 115.48 مليون عملية للأسبوع الذي سبقه، ليبلغ متوسط العملية الواحدة نحو 78.4 ريال.

 

 

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