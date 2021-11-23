تراجع ثقة المستهلكين في تركيا إلى أدنى مستوى في 17 عاما

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات رسمية اليوم أن ثقة المستهلكين في تركيا هوت 7.3% إلى 71.1 نقطة في نوفمبر وهو أدنى مستوى لها منذ البدء في نشر البيانات عام 2004 في انعكاس لعمليات بيع سريعة لليرة التركية بأدنى قيمة لها على الإطلاق حسب "رويترز".

وتراجعت ثقة المستهلكين في 2020 بسبب تداعيات الجائحة قبل تحقيق انتعاش بدأ في التلاشي في أكتوبر. ويشير مستوى الثقة دون 100 إلى توقعات متشائمة بينما تشير قراءة فوق ذلك المستوى إلى التفاؤل. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي في أكتوبر تراجع ثقة المستهلكين إلى 76.8 نقطة من 79.7 نقطة في الشهر السابق.

 

 

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