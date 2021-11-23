موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

يريد جماهير القلعة البيضاء معرفة موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز بعد إخفاقه أمام البنك الأهلي أمس وفرض التعادل الإجيابي نفسه على المباراة.

وعن موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز، فهي سوف تكون ضد سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، ونستعرض معكم فيما يلي تفاصيل موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز

يستضيف سيراميكا كليوباترا غريمه الزمالك في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتا، وذلك على ستاد بتروسبورت بالقاهرة.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز هو يوم الخميس 25 نوفمبر 2021.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي تقدمه النسخة العربية من جول.

ويذكر أن الزمالك قد سقط في فخ التعادل في مباراته الأخيرة في الدوري أمام البنك الأهلي، وأصبح رصيده 10 نقاطٍ في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري خلف الأهلي وبيراميدز.

ومن الجهة الآخرى، تلقى سيراميكا كليوباترا خسارته الأولى هذا الموسم في الجولة السابقة، وكانت على يد نادي فاركو الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، ليتوقف رصيده عند 8 نقاط.