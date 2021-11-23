موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى المصري الممتاز

تستمر سلسلة انتصارات النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز، حيث حقق الفوز الخامس على التوالي أمس ضد فريق غزل المحلة، ويريد جماهير المارد الأحمر معرفة موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري، ونستعرضه معكم فيما يلي.

موعد مباراة الأهلي القادمة



يخوض النادي الأهلي مواجهاته السادسة في الدوري المصري الممتاز أمام سموحة ضمن، حيث مقرر إقامتها يوم الخميس 25 نوفمبر 2021 المقبل علي ستاد السلام.

كما نجح النادي الاهلي في تحقيق الفوز على منافسه غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليواصل سلسلة الانتصارات محليًا ويحافظ على العلامة الكاملة بـ15 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

يواجه الأهلي نظيره سموحة الخميس المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر علي استاد السلام.

ويتوقع أن يبدأ الأهلي ضد سموحة بالاعتماد على محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع أيمن أشرف –بدر بانون – ياسر إبراهيم – أكرم توفيق، وحمدي فتحي وعمرو السولية وآليو ديانج في الوسط، وفي الهجوم محمد شريف وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة.





يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة، ويتواجد سموحة عند المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

الأهلى يبدأ دراسة مباريات سموحة قبل موقعة الخميس فى الدورى

يدرس الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مباريات فريق سموحة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى، قبل ملاقاته في اللقاء المقرر له الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد الأهلى والسلام بالجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.