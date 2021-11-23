دعاء السفر.. أكثر من صيغة مكتوبة وردده في هذا الوقت

دعاء السفر من أكثر الأدعية طلبًا على محركات الإنترنت، حيث يريد المسافرين المسلمين معرفة دعاء السفر والوقت المناسب لترديده، لذلك نقدم لكم في السطور التالية دعاء السفر وأكثر من صيغة له.

دعاء السفر مكتوب

دعاء السفر من الأدعية التي لها فضل كبير للمسلمين في هذه الأرض، فالأدعية بمتابة مناعة من السوء كما أن الدعاء يكفر عن الذنوب ويجعلنا نتقرب من الله عز وجل أكثر، فأكثروا الدعاء ما إستطعتم.

“ ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم ” رواه أحمد

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، {سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 13 وإنا إلى ربنا لمنقلبون14} اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ماترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل “.

وإذا رجع قالهن وزاد ” ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون “ رواه مسلم.

كما لا يجب أن ينسى أي مسافر صلاة الاستخارة، ركعتين للخالق البارئ وبعدها تسلم وتدعوا الله عز وجل في دعاء الاستخارة بالسلامة في سفرك، وأن تصل سالما غانما للوجهة، وكل ما في قلبك.

إن كان لديك شخص مقرب سيسافر، فإليك ما تقوله في دعائك للمسافر، ونسئل الله عز وجل أن يحفظ كل المسافرين المسلمين.

يستحب الدعاء للمسافر كما جاء عن رسول الله ﷺ حين كان يودع أصحابه فيقول: “أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك“. كما ورد بسنن أبي داود.

وعن الصحابي عبد الله بن يزيد الخطمي أنه قال: ” كان النبي ﷺ إذا أراد أن يستودع الجيش قال: (أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم) " صححه الألباني.

وعن الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه قال: "ودعني رسول الله ﷺ فقال: (أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه) رواه ابن ماجة (2825) وغيره، صححه الألباني.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني قال: (زودك الله التقوى)، قال زدني قال: (وغفر ذنبك)، قال زدني بأبي أنت وأمي قال: (ويسر لك الخير حيثما كنت) رواه الترمذي، وصححه الألباني.