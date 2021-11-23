370 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين في 6 أشهر



قال سفير مملكة البحرين بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية هشام بن محمد الجودر إن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 127% ليبلغ 370 مليون دولار مقابل 162 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف الجودر- خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري البحريني الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم /الثلاثاء/ - أن صادرات البحرين لمصر ارتفعت إلى 224 مليون دولار مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بلغ 3.2 مليار دولار لنحو 216 مشروعا وتحتل المملكة المرتبة ال16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري.

وأوضح أن هناك 10 شركات بحرينية كبرى تستثمر 753.3 مليون دولار في مصر من بينها عدد من الاستثمارات القائمة بالقطاع المالي والمصرفي.

وأشار إلى أنه خلال مايو الماضي بحث وفد صناعة وتجارة البحرين - لدى زيارته للقاهرة - إنشاء محور تجاري مباشر بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بشتى المجالات ومنها القطاع المالي والمصرفي مما يدل على رغبة البلدين لزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري مثمنا بجهود الحكومة لاستقطاب المستثمرين الأجانب وإزالة العقبات التي تواجههم. ولفت إلى أن عقد منتدى الأعمال المصري البحريني جاء ليعكس الصلات والروابط بين البلدين بكافة المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطلعات القيادة السياسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوثيق تلك العلاقة على المستوى الدولي. ومن جانبهقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس علي عيسى إنه سيتم تنظيم زيارة غدا لوفد بحريني يضم 22 شركة بحرينية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة على أرض الواقع.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن البرنامج الذي نظمته الجمعية لنظيرتها البحرينية والذي بدأ تنفيذه أمس بعقد عدة لقاءات الوفد البحريني مع هيئة الاستثمار والمناطق الحرة واتحاد الصناعات المصرية ومحافظ البنك المركزي وكبرى رؤساء البنوك المصرية والخاصة.

وأوضح أن جدول الزيارة يشمل أيضا عقد لقاء مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وكذلك زيارة العاصمة الإدارية الجديدة منوها بأن الهدف من عقد تلك اللقاءات والزيارات هو العمل على زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن العلاقات المصرية البحرينية متميزة وتم الاتفاق على بحث سبل التعاون بين البلدين من خلال مجلس الأعمال المشترك منوها بأن هناك تواصلا مستمرا بين الجمعيتين وتم خلال الفترة الماضية عقد 3 لقاءات افتراضية لبحث الفرص الاستثمارية بين مصر والبحرين في سبتمبر 2020 ومنتدى الفرص الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري والتشييد ومنتدى الفرص الاستثمارية في القطاع المصرفي في 2020.

وأشار إلى أن الجمعية هي أكبر كتلة اقتصادية في مصر أنشئت عام 1979 وهي غير ملزمة للاشتراك للأعضاء مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية وبها أكبر كتلة من رجال الأعمال المصريين ولها علاقات اقتصادية واسعة مع دول الخليج وهي الداعم الأول للاقتصاد القومي موضحا أن الوفد البحريني يستطيع الاستفادة من كافة الفرص الاستثمارية في مصر.