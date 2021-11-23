ما الذي يعنيه تحقيق دخل سلبي من الأنترنت؟

إن العمل على الأنترنت وتحقي المال حقيقة ولو أن بعض الذين فشلوا في ذلك أو لم يجربوا إطلاقا قد يشككون في ذلك. فهناك الكثير من الناجحين في كسب المال من النت وهناك من يعتبر ذلك دخله الأساسي ويكرس له المزيد من الوقت والجهد.

طرق كسب المال من الانترنت كثيرة ومتنوعة وفي كل مرة تصبح أكثر تنوع ويزادا الإقبال عليها سواء ممن يبحثون عن عمل أو من الذي يقدمون فرص للعمل. وحتى الشركات الكبرى في مجال الأنترنت والشبكة العنكبوتية توفر الكثير من الظروف والأدوات والخدمات التي تساعد الأشخاص على كسب المال وهي تكسب من خلال ذلك من دون شك.

من اهم ما يسعى إليه الأشخاص هو الحصول على الحرية بشكل عام والحرية المالية بشكل خاص. وامتلاك دخل سلبي يوفر ذلك من دون شك. فالدخل السلبي هو الذي يحققه الشخص بتقديم العمل مرة واحدة لكن الإيرادات المتعلقة به تستمر في الدخول والتزايد.

كيف يتمكن الشخص من الوصول إلى تحقيق دخل سلبي من الأنترنت؟

فعبارة تحقيق المال وأنت نائم تنطبق في الحقيقة على الدخل السلبي، وذلك لا يعني عدم القيام بأي عمل أو عدم تقديم أي قيمة، بالعكس تماما أي أن الشخص قدم عمل في المستوى وذي قيمة ويحصل على مقابله على فترة طويلة من الزمن أو ربما للأبد إن صح التعبير.

البداية نحو الدخل السلبي:

في الواقع يعتبر تأجير العقار مثلا أو امتلاك شركة دون العمل فيها مما يحقق دخل سلبي للشخص الذي قد يكون في إجازة أو يهتم بأمور أخرى في حياته بينما يستمر المال في القدوم. الأمر ينطبق كذلك على ما توفره الأنترنت لتحقيق دخل سلبي.

المعروف لدى الكثيرين من المهتمين بالعمل على الأنترنت أن البداية في الغالب تكون عبر العمل الحر والذي على العموم ليس بطريقة للدخل السلبي فالشخص يحصل على المال كلما قدم خدمة للزبون وإذا توقف عن ذلك يتوقف عن تحقيق المال.

لكن هذه تكون كبداية وإذا اجتهد الشخص وخطط جيدا لما يريد القيام به فيتوجه إلى احدى المجالات أو الطرق التي يمكنه ان يحقق دخل سلبي. ولعل من أكبر هذه المجالات هي صناعة المحتوى والذي هو مجال شاسع وفيه الكثير من المنافسة، فيمكن اعتبار كل ما على الانترنت هو محتوى.

صناعة المحتوى:

من صناعة المحتوى ان ينشأ الشخص موقعه الخاص ويكسب المال من خلال الإعلانات أو من خلال التسويق بالعمولة وما إلى ذلك من الطرق. يمكن أيضا إنشاء قناة على اليوتيوب والذي هو أمر شائع، فيقدم فيه ما يعرفه في مجال معين ويكسب المال من خلال الإعلانات ومن خلال الشراكة مع مؤسسة معينة وما إلى ذلك.

وهناك أيضا بيع المنتجات الرقمية مثل الكتب والطباعة حسب الطلب وغيرها وكذا بيع الكورسات اونلاين. ففي كل ذلك يقوم الشخص بالعمل مرة واحدة ويدخل المال في كل مرة.

كيف يحافظ الشخص على الدخل السلبي؟

بالرغم من أن الدخل السلبي لا يحتاج من الشخص القيام بالعمل في كل مرة إلى إنه وفي كثير من الأحيان يحتاج إلى الاعتناء. فالشخص بدل أن يظن إنه حقق مصدر للدخل السلبي فيتوقف عن العمل كلية ويتوجه لتضييع وقته في ألعاب Bet365 أو ألعاب أخرى أو أي كان، من الأفضل أن يستمر في تطور هذا العمل.

كما أن العمل اونلاين بشكل عام يعرف الكثير من المنافسة وإذا لم يستطع الشخص مواكبة ذلك فقد يخسر كل ما عمل من أجله.