تردد أون سبورت On Sport على النايل سات لمتابعة مباريات الدوري المصري

تردد أون سبورت، يريد عشاق الكرة في مصر والوطن العربي معرفة تردد قناة أون سبورت On Sport لمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز، لذلك نقدم لكم فيما يلي تردد قناة أون سبورت On Sport على النايل سات لمشاهدة مباريات الدوري المصري الممتاز.

تردد قناة أون سبورت On Sport

اشتعلت منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد نتائج الحولة الخامسة، ويريد الناس معرفة تردد أون سبورت، والتي تملك حقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز بشكل حصري منذ بداية الموسم، إليكم تردد أون سبورت:

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 1

القمر: نايل سات

الجودة: SD

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 2

القمر: نايل سات.

الجودة: SD

التردد: 10853

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

وبعد معرفة تردد أون سبورت يمكنك ضبط التلفزيون والرسيرفر على تردد أون سبورت الموجودة بالأعلى، للاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوري المصري الممتا.