موقع وزارة الصحة.. اعرف خطوات التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح كورونا

يتيح موقع وزارة الصحة التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح كورونا، حيث يمكن لجميع المواطنين التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لهذا الغرض، كما شددت الوزارة على سرعة تلقي اللقاح.

كم هناك عدة طرق للحصول على اللقاح وضعتها الحكومة وتتيحها وزارة الصحة تيسيرا على المواطنين نستعرض أبرزها فيما يلي:

رابط موقع وزارة الصحة للتسجيل على لقاح كورونا



في بداية تلقي مصر العديد من الجرعات الخاصة بكورونا، أطلقت وزارة الصحة التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة لكي يكتب المواطنون بياناتهم من أجل تحديد موعد للحصول على اللقاح، من خلال موقع وزارة الصحة اضغط هنا.

كما قال مؤخرًا الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc|، على شاشة “dmc”، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، إن الشخص أصبح لا يحتاج التسجيل للحصول على لقاح كورونا، خاصة في ظل وجود أشخاص ليست لديهم الخبرة للتعامل الإلكتروني، لذا يمكن للأشخاص التوجه إلى أي مركز أو وحدة صحية مع إحضار بطاقة الرقم القومي لتلقي اللقاح.

وفتحت بعض محطات المترو أبوابها للمواطنين لتلقي اللقاح، حيث أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، أنّ العمل مستمر داخل مراكز التطعيم بلقاحات كورونا بمحطات مترو الأنفاق، لتطعيم أكبر قدر من المواطنين، تجنبا لانتشار العدوى.

كما توجد قوافل متحركة سواء تابعة لمبادرة 100 مليون صحة أو حياة كريمة، تساهم في التيسير على الأشخاص لتلقي لقاح كورونا خاصة كبار السن أو غير القادرين على الحركة لأي سبب من الأسباب يمكنهم التواصل تليفونيًا مع الخط الساخن لوزارة الصحة ليصلهم اللقاح في منازلهم.