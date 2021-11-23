حالة الطقس ودرجة الحرارة غدا الأربعاء 24/11/2021 في مصر

أعلنت الأرصاد عن حالة الطقس ودرجة الحرارة غدا الأربعاء الموافق 24 نوفمبر 2021 في مصر، وفيمل يلي نقدم لكم تفاصيل بيان الأرصاد بشأن الطقس ودرجة الحرارة غدا في البلاد.



حالة الطقس و درجة الحرارة غدا

قال الأرصاد إن طقس الغد معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

كما أوضح خبراء الأرصاد حالة الطقس غدا سوف تشهد الشبورة المائية الكثيفة تتكوّن في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس البحر المتوسط والبحر الأحمر

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجة الحرارة غدا

وفيما يلي درجة الحرارة غدا في كافة محافظات مصر وعدد من المدن:

القاهرة 24 16

الإسكندرية 23 14

وادي النطرون 24 16

طنطا 23 15

شبين الكوم 24 16

دمنهور 23 15

بلطيم 23 15

مطروح 22 14

السلوم 22 14

سيوة 24 11

بورسعيد 23 15

دمياط 23 15

الزقازيق 24 15

المنصورة 23 15

الإسماعيلية 25 13

السويس 24 14

العريش 22 15

رفح 21 15

رأس سدر 22 14

نخل 20 06

نويبع 20 16

طابا 20 16

كاترين 18 07

الطور 25 13

شرم الشيخ 27 19

الغردقة 27 17

مرسى علم 27 17

الفيوم 24 12

بني سويف 25 12

المنيا 25 11

أسيوط 25 09

سوهاج 26 14

قنا 27 13

الأقصر 28 13

أسوان 28 15

إدفو 27 15

أبو سمبل 27 14

الوادي الجديد 27 13

شلاتين 27 17

أبو رماد 26 18

حلايب 25 18

رأس حدربة 25 19