ننشر خطوات تواصل المستفيدين مع مسؤولي الجوازات عبر ابشر

ابشر جوازات ضمن أهم الخدمات المطلوب على محرك بحث جوجل في السعودي، حيث يريد المواطنين الاستفسار عن الجوزات واستخراجها عبر موقع ابشر الذي يباشر بدوره هذه المهام.

وحرصا من الفجر على تقديم الخدمات للجمهور سوف نستعرض معكم في السطور التالية خطوات تواصل المستفيدين مع مسؤولي الجوازات عبر ابشر.

خطوات تواصل المستفيدين مع مسؤولي الجوازات عبر ابشر

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن خدمة "تواصل" المتاحة في منصة ابشر تمكن جميع المستفيدين التواصل مع المختصين في المديرية لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة وقد تعيق إنهاء معاملاتهم.

وحددت الجوازات 6 خطوات لتنفيذ الخدمة وهي:

ادخل على موقع ابشر من هنا .

. الدخول على حساب المستفيد في ابشر.

اختيار "خدمات".

اضغط على خيار الجوازات.

اختيار خدمة تواصل.

اختيار طلب جديد.

اضغط على تقديم طلب.

مميزات نظام ابشر الإلكتروني

يُعتبر النظام من أفضل الأنظمة الإلكترونية في التعاملات الحكومية في السعودية لأنه:

- يوفِّر كل الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم مجانًا، دون رسوم إضافية، باستثناء قطاع الأعمال الخاص بالشركات والمؤسسات.

- وهو نظام متاح على مدار 24 ساعة، ويمكن للمستفيد في أي زمان ومكان الاستفادة من الخدمات التي يوفِّرها النظام.

القطاعات الحكومية التي تَتْبَعُ وزارة الداخلية، والتي يمكن للمستفيد الاستعلام عن خدماتها إلكترونيًّا:

ـ الخدمات العامة بديوان الوزارة. ـ وكالة وزارة الداخلية للأمن الفكري.

ـ إدارة الجوازات. ـ مركز المعلومات الوطني. ـ المباحث العامة.

ـ إدارة المرور. ـ إدارة السجون. ـ أمن المنشأة.

ـ إدارة الأحوال المَدَنية. ـ قوات الأمن الخاصة. ـ حرس الحدود.

ـ إدارة الاستقدام. ـ المجاهدون. ـ الخدمات الطبية.

ـ إدارة تصاريح الحج. ـ نادي الضباط. ـ الأسلحة والمتفجرات.

ـ إدارة الأمن العام. ـ الإنتربول السعودي. ـ القيادة العامة للطيران الآمِن.

ـ إمارات المناطق. ـ أبحاث الجريمة. ـ الدفاع المدني.

ـ الأمن الفكري. ـ المركز الوطني للعمليات الأمنية. ـ الكلية الأمنية.

ـ مكافحة المخدرات. ـ المشروعات التطويرية.

الخدمات العامة الخاصة بديوان الوزارة المتاحة في نظام “ابشر” هي:

1ـ الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي.

2ـ الاستعلام عن التعاميم.

3ـ الاستعلام العام عن المعاملات.

- -إدارة الجوازات.

ـ خدمات التأشيرات.

ـ تجديد الإقامات وإصدارها والاستعلام عن صلاحيتها.

ـ إصدار جوزات السفر والتصاريح وإلغاؤها.

ـ إصدار تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين وإلغاء التأشيرة.

ـ إلغاء تأشيرة الدخول نهائيًّا.

ـ الاستعلام عن البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين وبيانات المتابعين والعاملين لديهم.

ـ تعديل المهنة.

ـ الاستعلام عن البصمة.

ـ المعلومات الشخصية للمستفيد.

ـ التأمين الصحي وصلاحيته للمقيمين.

ـ الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين.

ـ الاستعلام عن صلاحية الإقامة ووصول العمالة والاستعلام عن البصمة.

ـ نقل الخدمات.

ـ الإبلاغ عن تغيُّب العمالة المنزلية.

ـ تمديد تأشيرة الزيارة.

ـ تعديل المهنة.

ـ خدمات التابعين.

ـ معلومات سجل السفر والجواز.

ـ تفويض استلام القادمات للعمل.

ـ معلومات العنوان للمستفيد.

-إدارة المرور.

ـ خدمات المركبات

إضافة مستخدم للمركبة

ـ تجديد استمارة المركبة.

ـ تجديد رخصة القيادة.

ـ إلغاء مستخدم للمركبة.

ـ طلبات تفويض للقيادة في انتظار الموافقة.

ـ طلبات تفويض مستخدم فعلي في انتظار الموافقة.

ـ الاستعلام عن تفويض مركبات أملكها.

ـ الاستعلام عن مركبات أنا مفوّض عليها.

ـ معلومات رخصة القيادة.

ـ الاستعلام عن المخالفات المرورية.

ـ الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات.

ـ التفويضات على مركبات أملكها.

-إدارة الأحوال المدنية.

ـ خدمة بياناتي.

ـ الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

ـ خدمة طلب وثيقة بدل فاقد.

ـ حجز موعد.

ـ خدمة التعريف بتابع.

ـ خدمة تقدير.

ـ الاستعلام عن التأمين الصحي.

ـ معلومات العنوان والمعلومات الشخصية.

ـ خدمة تحسين.