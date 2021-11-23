كل ما تود معرفته عن مترجم قوقل.. المميزات والعيوب

يعتبر مترجم قوقل ضمن أهم وأكبر خدمات الترجمة اللغوية الإلكترونية عبر الإنترنت، حيث اعتاد الملايين من الناس حول العالم على استخدام مترجم قوقل.

وفيما يلي نقدم لكم كل ما تود معرفته عن مترجم قوقل، كذلك تاريخ ظهورة وفكرته من قبل شركة جوجل العملاقة.

ما هو مترجم قوقل؟

مترجم قوقل هو خدمة مجانية تم تطويرها بواسطة شركة قوقل في أبريل 2006، ويقوم بترجمة العديد من النصوص والوسائط مثل الكلمات والعبارات وصفحات الويب.

كما تم إصدار ترجمة قوقل في الأصل كتقنية للترجمة الإحصائية. وفي يناير 2010، قدمت قوقل تطبيق Android، وإصدار IOS في فبراير 2011 لتعمل كمترجم شخصي محمول.

وبدءً من فبراير 2010، تم دمجها في متصفحات مثل chrome وتمكنت من نطق النص والتعرف تلقائيًا على الكلمات في الصور وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

في مايو 2014، حصلت قوقل على Word lens لتحسين جودة الترجمة المرئية والصوتية، وفي نوفمبر 2016، نقلت قوقل الترجمة إلى نظام يسمى “Neural Machine Translation" ويستخدم التعلم المتعمق (ذكاء اصطناعي) لترجمة الجمل بأكملها في وقت واحد ويضمن دقة أكبر في السياق، واعتبارًا من عام 2018، فإن البرنامج إحصائيًا يترجم ما يقرب من 100 مليار كلمة في اليوم.

مميزات مترجم قوقل

على الرغم من أن اللغة هي فن يجب أن يتقن من خلال مئات وآلاف الساعات من الممارسة، إلا أن هناك بعض الفوائد الرائعة التي يمكن الحصول عليها من استخدام الترجمة الآلية بشكل عام والمترجم قوقل بشكل خاص. فيوفر المترجم قوقل ترجمة الكلمات والعبارات على حد سواء ويتيح الحصول على ترجمة جيدة في المقابل وكل ذلك بنقرة زر واحدة.

وعلى الرغم من أنه من المستحسن دائمًا استخدام شركة ترجمة محترفة للقيام بأي ترجمة قانونية أو تجارية أو ترجمة متخصصة، إلا أن هناك العديد من المواقف التي قد يكفي فيها استخدام الترجمة الآلية. ومن فوائد ترجمة قوقل هو توفير الوقت، فالترجمة الآلية هي أسرع بكثير من الترجمة البشرية.

ويسمح لك برنامج الترجمة بترجمة مستندات نصية كاملة في غضون ثوان.

وتستغرق الترجمة البشرية وقتًا أطول، خاصةً إذا كان يجب البحث عن معاني محددة في القاموس.

عيوب مترجم قوقل

لا يتم تقديم الدقة من خلال الترجمة الآلية على أساس ثابت.

ويمكنك الحصول على جوهر المسودة أو المستندات، ولا يمكن لخدمات الترجمة الآلية التركيز على سياق ما وحل الغموض ولا تستفيد من الخبرة أو النظرة الذهنية مثلما يستطيع المترجم البشري. بالإضافة إلى أن خدمات الترجمة الآلية كقوقل لا تقدم الكثير فيما يتعلق بالتراجم المتخصصة كالترجمة الطبية أو التقنية أو الهندسية وما إلى ذلك.