الرئيس السيسي: مصر تسعى لتحقيق السلام والأمن للأشقاء في ليبيا

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على هامش انعقاد قمة الكوميسا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف "راضي"، وفقا لما أعلنته قناة "إكسترا نيوز في نبأ عاجل، أن الرئيس السيسي أكد أن هدف مصر الأساسي هو تحقيق السلام والأمن للأشقاء في ليبيا وتفعيل الإرادة الحرة لشعبها.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد أن المصلحة للدولة الليبية تأتي في المقام الأول والتي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار بها وإنهاء التدخلات الأجنبية.