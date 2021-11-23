"اتحاد الصناعات": الدول الأفريقية أسواق مصر الواعدة

قال المهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن قطاع الصناعة أوله الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا منذ توليه الرئاسة كونه مؤمنا تماما كما هو معلوم "أن الصناعة هي قاطرة تقدم كل الدول"، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية قديمة وعريقة للغاية فى شتى المجالات.

وأضاف "البهي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع قناة "dmc" أنه عندما نتحدث عن قمة الكوميسا نقول أن الرئيس السيسى أحيا وأعاد العلاقة الحميمة بين مصر ودول القارة الأفريقية، التي أهملت على مدى عشرات السنوات.

وأشار إلى أن الدول الأفريقية هي أسواق مصر الواعدة، حيث إننا فى قلب هذه القارة، وهم أهلنا، متابعًا: أن فكرة التعامل مع الدول الأفريقية لا بد أن تنمى أولا هذه البلدان، لأن لا أحد سوف يتعامل مع مصر إلا لو كان لديه القدرة على التعامل من خلال تنمية المجتمعات، وتحقيق معدلات نمو عالى".

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن ما أثاره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمبادرة "صنع فى الكوميسا"، ينشئ نوع من الترابط والقوة بين هذه الدول، خاصة أنه يوجد نوع من ثقافة تفضيل المنتج المحلى فى تلك الدول، وهذا موجود فى التحالفات العالمية والتكتلات الإقليمية.