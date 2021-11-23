الرئاسة: الرئيس السيسي أعرب عن تطلع مصر للتعاون الوثيق مع الكوميسا

توك شو
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى سكرتير عام منظمة الكوميسا في العاصمة الإدارية. 

وأضاف "راضي"، وفقا لما أعلنته قناة "إكسترا نيوز في نبأ عاجل،  أن الرئيس السيسي يؤكد اعتزام مصر خلال رئاستها للكوميسا بذل كل الجهد لمواصلة التطور في مختلفة الموضوعات المطروحة على أجندة المنظمة.

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر للتنسيق والتعاون الوثيق مع سكرتارية الكوميسا خلال الفترة المقبلة سعيًا لتحقيق المستهدفات المنشودة من الرئاسة المصرية لها.

من جانبه، أكد سكرتير عام منظمة الكوميسا أهمية مصر وثقلها في القارة الإفريقية

رئاسة الجمهورية - الرئيس السيسي الجلسة الافتتاحية لقمة الكوميسا لقاء

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