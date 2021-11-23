بريطانيا تضع خططا لوضع نقاط شحن للسيارات الكهربائية في جميع المباني الجديدة

تسعى بريطانيا إلى فرض تشريع من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والذي سيفرض إلزامية تركيب نقاط شحن للسيارات الكهربائية في المباني الجديدة داخل المملكة وذلك اعتبارا من العام المقبل.

اللوائح التي تعتزم بريطانيا فرضها ستؤدي إلى تركيب ما يصل إلى 145 ألف نقطة شحن إضافية في إنكلترا كل عام في الفترة التي تسبق عام 2030 حيث تستهدف الممكلة حظر بيع سيارات البنزين والديزل الجديدة في بريطانيا خلال عام 2030.

القانون المنتظر سيشمل المنازل الجديدة والمباني غير السكنية مثل المكاتب ومحلات السوبر ماركت.. وتعمل بريطانيا بشكل مستمر من أجل تسريع الاستثمار في البنى التحتية المرتبطة بالطاقة النظيفة لتسهيل الانتقال إلى المركبات الكهربائية كأحد العناصر في الوثيقة الوطنية التي نشرتها الحكومة البريطانية الشهر الماضي.

يذكر أن بريطانيا استضافت في غلاسكو اجتماع COP26 والذي تضمن تعهدات من عدة دول للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية ولعل أبرزها الهند والتي وضعت مستهدف في عام 2070، فيما شهدت الأسواق الأميركية مؤخرا إدراج عدة شركات سيارات كهربائية والتي تجاوزت قيمتها السوقية شركات السيارات التقليدية من ضمنها Rivian وLucid.