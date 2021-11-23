خبير: معدلات مصر التنموية استثنائية على مستوى الكوكب

قال محمد منسي، خبير التطوير الاستراتيجي للاستثمارات التنموية، إن معدلات مصر التنموية استثنائية على مستوى الكوكب في ظل أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن مصر تتوسع في القارة السمراء خلال الفترة الحالية، حيث أصبح المواطن المصري جزء لا يتجزأ من المواطن الإفريقي بالنسبة لكافة دول العالم.

وتابع "منسي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن الصين تتوسع بصورة كبيرة في القارة السمراء، حيث قامت بإعداد أكثر من 70 ميناء في إفريقيا، معقبًا:" الصين مش بتهزر في إفريقيا"

ولفت إلى أن مصر عليها ان تقوم بالتحرك في القارة السمراء طبقًا للاستراتيجية الفردية الوطنية داخل تجمع الكوميسا، مشيرًا إلى أن إزالة العوائق الجمركية جزء بسيط لتحقيق التكامل الكلي بيد دول التجميع.