تعرفعلى حالات وشروط استحقاق الابنة معاش والدها المتوفي

سمح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، للابنة أن تحصل على معاش والدها في عدة حالات، وحددت الهيئة القومية للتأمينات عبر موقعها الرسمي الأوراق المطلوبة، وحالات تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية للمستحقين وفقًا للقانون الذي بدأ تطبيقه في يناير من العام الماضي.

ويحق للابنة التي حصلت على الطلاق، التقدم بطلب للحصول على معاش والدها، فور وقوع الطلاق، كما يحق للابنة غير المتزوجة الحصول على معاش والدها بشرط وفاة صاحب الاستحقاق.

متى تحصل الابنة على المعاش؟

ويجرى حساب هذا الاستحقاق الخاص بالتابعين منذ الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، إذ اشترطت المادة رقم 108 الموجودة في قانون التأمينات الاجتماعي على الحالة التي تصرف معاش البنت، ما لم تكن متزوجة وتبعا لتاريخ وفاة صاحب الاستحقاق، وهو الأمر الذي يجرى تحديده من خلال الأحوال المدنية.

ويشترط أيضًا آلا تكون البنت حاملة للرقم التأميني، أو تكون تحصل من عملها على مبلغ مالي أكبر من قيمة ما تستحقه من معاش والدها.

وبالنسبة للمطلقة طلاق رجعي، وتكون في فترة العدة وهي غير حامل فهي تحتاج إلى أن تنقضي فترة العدة الخاصة بها، فإذا مرت فترة العدة ودون أن يطلب الزوج إرجاعها فحينها يمكن أن تحصل على المعاش.

أما إذا كانت المرأة حاملا وقد كان طلاقها بشكل رجعي، فهي في تلك الحال يجب أن تنتظر حتى تضع مولوها ومن ثم يمكنها أن تطلب المعاش.

كما يحق للمراة الأرملة الحصول على معاش والدها بعد وفاة زوجها مباشرة.

الأوراق المطلوبة للحصول على المعاش

- إذا كانت البنت التي تريد الحصول على معاش والدها مطلقة، يجب تقديم وثيقة الطلاق الخاصة بها أو ما يثبت طلاقها من زوجها.

- إذا كانت أرملة يجب أن تقوم بتقديم شهادة الوفاة الخاصة بالزوج المتوفي، كما تقدم قسيمة الزواج منه.

- إذا كانت البنت تعمل يجب عليها تقديم بيان يفيد دخلها الشهري، وجهة العمل.

- وفي حال عدم امتلاكها عمل، فيجب تقديم أوراق تثبت أنها لا تعمل، وأنها ليست لها أي تأمين.