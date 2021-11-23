بريطانيا تسمح بسحب 1.5 مليون برميل من احتياطي النفط لدى القطاع الخاص

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تعتزم بريطانيا السماح بسحب طوعي من احتياطيات النفط لدى القطاع الخاص استجابة لمسعى لسحب عالمي من الاحتياطيات النفطية تقوده الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة في بيان بالبريد الالكتروني "إذا اختارت شركات استخدام هذه المرونة فإنها ستفرج عما يعادل 1.5 مليون برميل من النفط."

وتابع قائلا "هذا لا يؤثر على احتياطيات النفط للمملكة المتحدة التي هي مرتفعة بشكل كبير عن مستوى التسعين يوما الذي تطلبه (وكالة الطاقة الدولية)."

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