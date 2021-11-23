"التمثيل التجاري": مصر تعود لرئاسة تجمع الكوميسا بعد توقف 20 عام (فيديو)

أشاد يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري ومجلس شؤون السلك التجاري، بتسلم مصر لرئاسة قمة الكوميسا العام المقبل بعد توقف 20 عامًا، مشيرًا إلى أن هذا يمثل انطلاقة كبيرة لمصر.

وقال "الواثق بالله" في تصريحات خاصة على فضائية "تن" اليوم الثلاثاء":"سنقدم كل الدعم للدول الإفريقية أعضاء الكوميسا لتحقيق التكامل الاقتصادي ولدينا أنشطة كثيرة بالتعاون مع الأجهزة الأخرى".

وأضاف "هناك أنشطة وفعاليات كثيرة ونتمنى في ظل رئاسة الرئيس لهذه القمة أن نحقق زيادة كبيرة في معدلات التبادل التجاري والأنشطة الاستثمارية المتبادلة بين مصر ودول الكوميسا".

وأشار إلى أن هناك خطط لتقديم خدمات كثيرة والاستفادة من الدول الإفريقية في مجال التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، مؤكدًا أنه خلال الفترة المقبلة سنقدم كل الدعم لكل الدول الإفريقية وكل المساندة والمساعدة من أجل تحقيق مزيد من التكامل والتبادل الاقتصادي.

وأوضح أن هناك محاور خاصة بالتجارة وزيادة المعارض والزيارات المتبادلة بين الجانبين، فضلًا عن تكثيف خطوط الطيران أو النقل البحري أو النقل البحري بين مصر ودول الكوميسا ونشر هذه الخطة من أجل تحقيق الهدف المنشود وزيادة التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول بنسبة لا تقل عن 50% خلال فترة رئاسة مصر لهذا التجمع.