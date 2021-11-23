خبير اقتصادي يكشف سر تكالب الدول الكبرى على إفريقيا (فيديو)

توك شو
محمد نجم
محمد نجم
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 قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن الدول الإفريقية بقيادة مصر أصبحت مقتنعة بأن العالم  أو دول العالم المتقدم لن يعمل على مساعدة القارة السمراء، ولا يوجد حل إلا التكامل من أجل تحقيق التقدم الازدهار. 

 

  وتابع "نجم"،  خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن  القارة السمراء  تملك ثلث الموارد الطبيعية، وهذ رقم كبير للغاية، وهذا يفسر تزاحم الدول الكبرى للسيطرة على إفريقيا. 

 

 وأشار إلى أن إفريقيا تمتلك العديد من الموارد الهامة مثل موارد صناعة السيارات الكهرباء، وهذا يعني ان المستقبل يعتمد على إفريقيا، ولذلك هناك ضرورة أن تعمل الدول الإفريقية في توطين الصناعة والتكنولوجيا، من خلال التفاوض مع الشركات الكبرى مقابل الحصول على موارد القارة.

 

 

محمد نجم خبير اقتصادي الكوميسا

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