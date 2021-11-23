الواسطى يتخطى شبان المراغة بثلاثية بكأس مصر

نجح الفريق الكروى الأول بنادى الواسطى الرياضي فى تحقيق فوز بثلاثية نظيفة خارج ملعبه أمام شبان المراغة وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب نادى المراغة بسوهاج فى إطار منافسات الدور التمهيدي الثالث ببطولة كأس مصر.

وجاءت أهداف الواسطى عن طريق الثلاثى ديالوا ومحمد حسين وياسر محمد ' الغزال '.



وكان الواسطى قد نجح فى التغلب على ناصر الفكرية بهدف نظيف بالدور التمهيدي الثانى من بطولة كأس مصر.



فيما يستعد الفريق لمواصلة منافسات الأسبوع الثامن بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى يحتل بها المركز الحادى عشر برصيد 6 نقاط.

ويقود الواسطى جهاز فنى مكون من سامح عاشور مديرا للكرة واكرامى عبد العزيز مديرا فنيا ومحمود سعد مدربا عاما واحمد الصعيدى مدربا لحراس المرمى وأحمد الليثي مخطط الاحمال وأحمد أبو السعود مديرا اداريا وغانم الشوربجي إداريا ومحمود عبد الغفار اخصائى علاج طبيعى وعرفه محمد مسؤل مهمات.