ننشر تفاصيل "المبادرة المصرية" لتوظيف اللبنانيين في مصر وخارجها

قامت مجموعة السويدي الصناعية المصرية، بالتعاون مع شركة فيستا جلوبال اللبنانية، بالإعلان عن مبادرة لتوظيف عدد من الشباب اللبناني، في مجموعة السويدي داخل مصر وخارجها، وذلك دعمًا للبلد الشقيق في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها الشعب اللبناني حاليًا.

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، تفاصيل المبادرة المصرية لتوظيف الشباب اللبناني في مجموعة السويدي الصناعية المصرية داخل مصر وخارجها، وذلك من خلال توضيح المجالات، المتاح أمام الشباب اللبناني، وفي التقرير التالي:-

مجالات العمل في المبادرة المصرية

وبحسب البيان الرسمي لوكالة الأنباء اللبنانية، فأن الوظائف المتاحة للشباب اللبنانيين في مصر ستكون في عدد من المجالات الهندسية والمالية والإدارية.

خطوات التقديم في المبادرة المصرية

وحتى يتمكن الشباب من التقدم للوظائف المصرية، فأنه خلال الأيام الخمس القادمة، سيقوم وفد من المجموعة، بزيارة عدد من الجامعات اللبنانية (الأميركية- اليسوعية- بيروت العربية- اللبنانية)، وتنظيم لقاءات مع الخريجين لشرح المبادرة وتبادل المعلومات والسير الذاتية.

وبحسب البيان، فأن تلك السير الذاتية سيتم تنقيحها وبحثها وتحديد موعد لإجراء المقابلات الرسمية، والتي سيتم بعدها الاتفاق على كافة تفاصيل الخاصة بالعمل، وهذا سيتم الإعلان عنها في وقته.

وفي نفس السياق أكدت مستشارة مجلس الأعمال المصري- اللبناني الدكتورة منى وهبة أن «هذه المبادرة تأتي تعزيزا للعلاقات الاخوية بين الشعبين المصري واللبناني، وبدافع ايمان الشركات المصرية بامكانات التكامل الكثيرة والمتعددة في المهارات المصرية واللبنانية».

وفي نفس السياق قال رئيس الجانب اللبناني من مجلس الأعمال النقيب ربيع حسونة تقديره للدور المصري «الداعم للبنان في هذه الظروف الصعبة، وخاصة ان كل المبادرات المصرية موجهة للشباب اللبناني، وبشكل استراتيجي، حيث بدأت بالبرنامج التدريبي لشباب الجامعات اللبنانية في مصر الصيف الماضي».