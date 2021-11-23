هبوط حاد في المعادن الثمينة بقيادة الذهب

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

 


هبطت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال جلسة اليوم الثلاثاء لتسجل أدنى مستوى في نحو 3 أسابيع، إذ غذت إعادة ترشيح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي لفترة ثانية الرهانات على زيادات أسرع في أسعار الفائدة الأميركية وهو ما عزز الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.09% إلى 1785.60 دولار للأونصة.

وهبطت العقود الأميركية للذهب 1.3% إلى 1782.40 دولار للأونصة.

وحذت بقية المعادن النفيسة حذو الذهب، إذ هبطت الفضة في المعاملات الفورية 3.38% إلى 23.35 دولار للأونصة.

وهوى البلاتين 4.76 بالمئة إلى 963.41 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاديوم 4.95% إلى 1857.21 للأونصة.

Advertisements

الأكثر قراءة

تشافي يُعلن تشكيل برشلونة ضد بنفيكا

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الأربعاء

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يبلغ إدارة الأهلي بقراره الحاسم

عاجل.. إصابة قوية لمروان محسن

مرتضي منصور يفجر مفاجآت من العيار الثقيل (فيديو)

آخر تطورات مصير ديمبيلي مع برشلونة

قبل مباراة برشلونة وبنفيكا.. أرقام تشافي في دوري أبطال أوروبا

عاجل- الأهلي يكشف مدة غياب علي معلول