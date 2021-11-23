عميد الطب البيطري يقدم نصائح لتربية الدواجن في الشتاء

قال الدكتور مصطفى بسطامي، عميد كلية طب البيطري الأسبق بجامعة القاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتشكيل لجنة عليا لدراسة مشاكل صناعة الدواجن، وشكلت اللجنة للعمل على تحديد مشاكل الصناعة، وتقديم الاقتراحات الخاصة بتطوير الصناعة، وهذه الاقتراحات ستعرض على وزير الزراعة ورئيس الوزراء ثم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع "بسطامي"، خلال مداخلة هاتفيه مع الإعلاميين علي الدهراوي وأسامة أمين، ببرنامج "صناعة مصرية"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة، والفترة المقبلة يجب أن تتجه هذه الصناعة إلى التصدير في ظل وجود فراغ كبير في هذه الصناعة حول العالم، معقبًا: "السوق مفتوح أمامنا، ويجب أن نتجه إلى التصدير".

ولفت إلى أن لجنة العليا لدراسة صناعة الدواجن لم تشكل أي لجان فرعية حتى الآن، معقبًا: "أنا متفائل خير بتشكيل هذه اللجنة، وساء للمواطن أو للمربي".

وأشار إلى تسعير الدواجن لا يجب أن يكون عشوائيا، بل من خلال احتساب سعر التكلفة، لأن الأسعار تتغير بسبب تغير أسعار الخامات، معقبًا: "يجب أن نحسب سعر التكلفة كل شهر، ونعطي 10% للمربي، و10٪ للتاجر الذي يبيع للمواطن".

ولفت إلى أن المربي عليه أن يحافظ على طقس صحي للطوير في طقس الشتاء، والقول بأن زياد عدد الدواجن بحجة أن العدد يزيد التدفئة امر خاطئ، معقبًا: "لازم نعمل على التطهير باستمرار، ونخف عدد الدواجن في الشتاء".