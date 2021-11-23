"اقتصادية رأس الخيمة" تحتفل باليوم الوطني الـ 50

بدأت دائرة التنمية الإقتصادية في رأس الخيمة فعاليات احتفالاتها باليوبيل الذهبي للدولة في الذكرى الخمسين بمجموعة من الفعاليات تضمنت زيارات لعدد من المصانع الكبرى في الإمارة ضمن حملتها لتعزيز العلاقات مع منشآت الأعمال من خلال تهنئتهم باليوم الوطني الخمسين وتعريفهم بالموروث الإماراتي.

وقالت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال بالوكالة في الدائرة إن هذه الزيارات تأتي في إطار توطيد العلاقات مع مجتمع الأعمال، وامتدادا لمبادرة "راك زوم" التي تهدف إلى ترويج الصناعات النوعية في الإمارة.

وغطت المبادرة 15 صناعة مختلفة وذات قيمة اقتصادية نوعية في إمارة رأس الخيمة.