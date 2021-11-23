بـ64 كاميرا.. شريف عامر يكشف تفاصيل نقل حفل افتتاح طريق الكباش

قال الإعلامي شريف عامر، إن هناك64 كاميرا ستقوم بنقل كل تفاصيل وزوايا حفل اعادة طريق الكباش، وسيشمل الاحتفال مرور موكب فني فرعوني بالشكل القديم.

وتابع "عامر"،خلال تقديمه برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الثلاثاء، أن التلفزيون سيكون أجدع مكان لمشاهدة الاحتفال الذي يذاع الساعة السابعة ونصف مساء يوم الخميس المقبل بإذن الله.

من جانبه قال العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن الاستعداد لاحتفالية طريق الكباش بدأت منذ أربعة أشهر طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء من أجل إعادة الأقصر لحالتها التي يعرفها المصريون منذ قديم الزمان.

وأضاف "لطفي" أنه تم منذ فترة التعاقد مع جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان للقيام بتطوير كل مناحي المدينة لتصبح بالصورة الراقية.

وتابع: "نتمنى أن يشرفنا المصريين ويسعدوا بهذا التطوير من زراعة أشجار ورصف للطرق حتى تظل الأقصر بهذا الجمال الذي يشرف كل المصريين"، لافتًا إلى أنه تم طلاء أكثر من 2000 منزل والطريق من بوابة المطار بطول 7 كم وطريق الكباش من معبد الأقصر حتى معبد الكرنك بلون الهوية البصرية.

وأشار رئيس مدينة الأقصر، إلى أن جميع الفنادق مححوزة بالكامل، موضحًا أن هذه الحجوزات ممتدة لأكثر من شهر ونصف، مستطردًا "هذا خير كبير على الأقصر ومصر كلها ونستبشر خير بانتهاء جائحة كورونا وعودة السياحة لحالتها"