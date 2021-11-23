الأردن رئيسًا لمجلس أمناء المعهد العربي للبحوث الإحصائية

اختير مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الدكتور شاهر الشوابكة، رئيسا لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية لدورته المقبلة، وفقا للنظام الداخلي للمعهد، وذلك خلال الاجتماع 46 للمجلس.



وقال الدكتور الشوابكة في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، أن الاردن ممثلا بدائرة الاحصاءات العامة سيواصل دعمه للمعهد وبالتالي دعم الاجهزة الاحصائية العربية لانجاز انشطته الإحصائية المختلفة، لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العربية ومساعدة متخذي القرار على بناء سياساتهم وبرامجهم استنادا على الادلة. وبحسب بيان صحفي للدائرة صدر اليوم الثلاثاء، شكر الشوابكة، مدير عام المعهد الاستاذ الهادي السعيدي، على الجهود الحميدة التي يبذلها للارتقاء بعمل المعهد وتقديم الدعم الضروري للأجهزة الاحصائية العربية في كل المجالات الاحصائية.



وأشاد بجهود الاجهزة الاحصائية العربية على مواصلة تزويد المجتمع الاحصائي بالبيانات الضرورية للتعامل مع تحديات جائحة كورونا واتخاذ القرارات الضرورية للحد منها.



وسيتم خلال الاجتماع السنوي الدوري، مناقشة واقرار عدة أمور اهمها موازنة المعهد للسنة المقبلة وسبل بناء قدرات الاجهزة الاحصائية العربية واستراتيجية المعهد للسنوات المقبلة.