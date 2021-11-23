خالد عكاشة: سد النهضة بات مشروعا مؤجلا

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن جبهة التيجراي استطاعت أن تقلب المعادلة تمامًا بعد هزيمة الجيش الإثيوبي الاتحادي في الإقليم، وبعد ذلك بدأت قوات إقليم التيجراي تزحف بشكل سريع نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.



وتابع "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الثلاثاء، أن السد الإثيوبي مشروع مؤجل الآن للدول الإثيوبية، لأن فاتورة الحرب الاهلية الآن كبيرة للغاية.



وتابع أن هناك سيناريوا لتكرارا ما حدث في عام 1991 عندما استطاع رئيس الوزراء السابق "زيناوي" إسقاط العاصمة الإثيوبية، مشيرًا أن تحالف قوات إقليم التيجراي مع الأورمو سبب خرقًا كبيرًا لتماسك العاصمة والإقليم الذي ينتمي إليه آبى أحمد.

