محافظ قنا يكشف حقيقة تسمم طلاب بسبب وجبات التغذية المدرسية

توك شو
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
Advertisements

كشف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حقيقة تسمم عددا من الطلاب بسبب تناول وجبات التغذية المدرسية.

وقال "الداودي"،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء dmc " المذاع على قناة "dmc" إن كافة الطلاب الذي تم الاشتباه بحدوث تسمم لهم في منازلهم الأن بحالة جيدة، لافتا إلى أن بعض الطلاب اشتكوا عقب تناول الوجبات ؛ لذا اتخذت المحافظة إجراءتها بوقف تداول الوجبات المدرسية لحين إجراء التحاليل اللازمة.

وأضاف: " قمنا بإجراءتنا القانونية وتحفظنا على كل الوجبات وأخذنا عينات منها ثم أرسلنها للمعامل المركزية وستصل النتائج قريبا"، لافتا إلى أن كافة الطلاب خضعوا للعناية الطبية الفائقة وجميعهم بخير وليس لديهم مشاكل.

ونوه محافظ قنا بأن عدد الحالات التي ترددت على المستشفى نحو 191 حالة، لافتا إلى أن الحالات تتراوح ما بين اشتباه أو أدعاء ولا يوجد أسباب واضحة.

محافظ قنا تسمم طلاب التغذية المدرسية

مواد متعلقة

خالد عكاشة: سد النهضة بات مشروعا مؤجلا

Advertisements

الأكثر قراءة

المتحدث الرسمي باسم النصر السعودي يكشف لـ'الفجر' أسباب فسخ عقد حمدالله: نرسخ مبدأ الالتزام

التعادل السلبي يحسم قمة برشلونة وبنفيكا المثيرة بدوري الأبطال

تعثر برشلونة وسقوط يوفنتوس.. ملخص اليوم الأول للجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا

علي خلاف يكشف عن قرارات مرتضى منصور المرتقبة قبل مؤتمر "الحسم"

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الأربعاء

تشافي يُعلن تشكيل برشلونة ضد بنفيكا

أهداف مباراة تشيلسي ويوفنتوس اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

عقب تتويج الهلال باللقب الآسيوي.. الأزمات تشتعل داخل النصر