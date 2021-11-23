محافظ قنا يكشف حقيقة تسمم طلاب بسبب وجبات التغذية المدرسية

كشف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حقيقة تسمم عددا من الطلاب بسبب تناول وجبات التغذية المدرسية.

وقال "الداودي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء dmc " المذاع على قناة "dmc" إن كافة الطلاب الذي تم الاشتباه بحدوث تسمم لهم في منازلهم الأن بحالة جيدة، لافتا إلى أن بعض الطلاب اشتكوا عقب تناول الوجبات ؛ لذا اتخذت المحافظة إجراءتها بوقف تداول الوجبات المدرسية لحين إجراء التحاليل اللازمة.

وأضاف: " قمنا بإجراءتنا القانونية وتحفظنا على كل الوجبات وأخذنا عينات منها ثم أرسلنها للمعامل المركزية وستصل النتائج قريبا"، لافتا إلى أن كافة الطلاب خضعوا للعناية الطبية الفائقة وجميعهم بخير وليس لديهم مشاكل.

ونوه محافظ قنا بأن عدد الحالات التي ترددت على المستشفى نحو 191 حالة، لافتا إلى أن الحالات تتراوح ما بين اشتباه أو أدعاء ولا يوجد أسباب واضحة.