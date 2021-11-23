البنك الدولي يؤكد الالتزام بالعمل من أجل تحقيق الرفاهية في إفريقيا



أكدت مديرة التكامل الإقليمي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي بثينة الجورمازي التزام البنك بالعمل من أجل تحقيق الرفاهية في القارة السمراء.

وقالت الجورمازي - خلال كلمتها أمام قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية "كوميسا " عبر الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء - إن الصدمة الاقتصادية لجائحة كورونا لها آثار كبيرة في إفريقيا وقد تدفع نحو 40 مليون شخص إلى الفقر وجاءت بركود كبير وزيادة الديون العامة وأثرت على الشباب والمرأة وغيرها من الفئات.

وأضافت أن البنك الدولي قدم نحو 20 مليار دولار لإفريقيا في إطار محاولة حماية سكان القارة من تداعيات أزمة كورونا والتعافي منها.

وأشارت إلى أن جائحة كورونا أظهرت الحاجة إلى جهود موحدة حتى نستطيع النجاح في الوصول نحو التعافي وهذه الجهود بحاجة إلى مزيد من التنسيق في الاستجابة والتدفقات وحل المشاكل عبر الحدود.

وأكدت مسئولة البنك الدولي إلى أن التحول الرقمي الشامل في المنطقة مهم جدا من أجل التنمية الخضراء وحتى نستطيع الصمود والتعافي وتطوير رأس المال وزيادته مع التركيز على إعادة البناء في القارة الإفريقية لافتة إلى أهمية الربط الإلكتروني حتى يكون هناك المزيد من الشمول والتكامل في الجهود الجارية حول التنمية ودعم الشباب في إفريقيا.

وطالبت بأن يكون هناك حلول رقمية في قطاعات مثل الصحة والتجارة وغيرها مما سيكون له الكثير من الفوائد فيما يتعلق بمعدلات النمو ووجود وظائف جديدة وأيضا التحول الاقتصادي بمستويات كبيرة وغير مسبوقة.

ولفتت إلى أن البنك الدولي لديه أجندة طموحة واستراتيجية بالتعاون مع الدول الأفريقية للتركيز على الربط الإقليمي والوصول إلى الطاقة والرقمنة والأنشطة الاقتصادية.

وقالت إنه يجب علينا أن نركز على التكامل لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة الإفريقية والاتفاقية الخاصة بذلك مشيرة إلى أن مفوضية الاتحاد الإفريقي وغيرها من المنظمات مثل الكوميسا هي الأساس لتنفيذ هذه الاستراتيجية للحصول على فوائد عامة حتى يتم استكمال برامج المنطقة.

وأضافت أن شراكة البنك الدولي مع الكوميسا تتواءم مع رؤية الكوميسا لبناء منطقة تنافسية اقتصادية إقليمية بمعايير ومستوى مرتفع من المعيشة للشعوب في المنطقة موضحة أن البنك الدولي يقوم بالتنسيق مع الشركاء في التنمية لضمان أن تستجيب عمليات البنك الدولي لتوقعات المنطقة وتحقيق النتائج المرجوة من أجل مصلحة شعوب منطقة الكوميسا.