شعبة المحمول: 15% زيادة مرتقبة في أسعار الموبايلات

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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 قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، إن أسعار الموبايلات ستزيد بنسبة 15% عن الأسعار الموجودة حاليًا،  بعد تطبيق قيمة الضريبة الجمركية التي تقدر بـ 10%،مشيرًا إلى أن السوق يعاني من ركود خلال الفترة الحالية بنسبة تصل لـ30 %.

 

وتابع "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر،  برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الثلاثاء، أن قرار ارتفاع الأسعار يطبق على أي بضاعة في الجمارك خلال الفترة الآن، لافتَا إلى أن  أرخص موبيل الآن في السوق   يقدر بـ200 جنيه، وأرخص موبيل سمارت فون يقدر بـ800 جنيه، وأغلى موبيل يقدر بـ30 ألف جنيه أو 35 ألف جنيه. 

 

 ولفت إلى أن هناك مصنع ينتج تليفونات مصرية في مصر، وهذ المصنع لن يطبق عليه هذه الزيادة، مشيرًا إلى أن الشعبة تعمل على التواصل مع المسؤولين لتطبيق هذه الزيادة على مراحل، خاصة أن السوق يشهد ركود خلال الفترة الحالية.


وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت أمس قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

 

شمل القرار فرض 10% ضريبة جمركية على الهواتف المحمولة والتي كانت معفية من هذا البند طوال السنوات الماضية.

 

وتحصل الدولة 5% على الهواتف المستوردة كرسم تنمية و5% للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA و14% ضريبة قيمة مضافة، وتم إضافة 10% ضريبة جمركية، مما رفع إجمالي الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة إلى 34%، في ظل عدم وجود مُصنع محلي منافس

 

شعبة المحمول اسعار الموبايلات زيادة

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