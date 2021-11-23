تضاف من شهر ديسمبر.. ننشر قائمة أسعار السلع التموينية الجديدة 2021

ستبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بداية من الشهر المقبل، في تضمين 7 سلع جديدة في قائمة تقنين السلع والتي تشمل 28 سلعة، ستضاف إليها 7 أصناف جديدة لتصبح 35 سلعة تموينية يتم دفعها ضمن قرارات شهرية لأصحاب البطاقات التموينية، لذلك نقدم أسعار السلع التموينية الجديدة 2021.

أسعار السلع التموينية الجديدة 2021

وتتضمن السلع جميع أنواع البسكويت الجديدة بمختلف أنواعها، وتتراوح أسعارها من 2 إلى 3 جنيهات، وتعد جميع الأصناف الجديدة من إنتاج شركة Silo Foods والتي مقرها بمدينة السادات، والتي دشنها الرئيس السيسي في شهر أغسطس الماضي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والمدينة الصناعية الغذائية صوامع الغذاء، هو الثاني من نوعه بعد إدراج نوع جديد من المعكرونة في نظام السلع الغذائية الذي تنتجه المدينة الصناعية الغذائية.

ويستلم كل فرد سلع بقيمة 50 جنيهًا حتى رابع فرد بالبطاقة التموينية، بينما تصل قيمة الدعم السلعي للفرد الخامس وما بعده إلى 25 جنيهًا من خلال 40،000 منفذ إمداد.

وتعتبر مدينة Silo Foods أول وأحدث مدينة صناعية متكاملة تعمل بشكل إلكتروني بالكامل تقريبًا، حيث لا يتم تلبية احتياجات المكونات الخارجية للمشروع، حيث يتم طحن الدقيق والقمح ونقلهما إلى المصنع من خلال شبكة داخلية ويوجد بها مطحنة دقيق، وأخرى لتخزين القمح ومصنع لتغليف المنتجات والمستلزمات.

وتوفر حكومة البلدية نظام تتبع لمنتجات مصانعها من خلال “رمز الاستجابة السريعة” بحيث يمكن للمواطنين ضمان صحة وسلامة المنتجات التي يمتلكونها وعدم الانغماس فيها، وتتكون Silo Foods City من 5 أجزاء مقسمة إلى 3 مصانع بالإضافة إلى خطوط إنتاج متعددة ومطحنة وصوامع قمح.

أسعار السلع التموينية الجديدة 2021

- بسكويت تومورو بالعجوة 80 جراما بسعر 3 جنيهات

- ويفر يويوز شيكولاتة 45 جراما بسعر 2 جنيه

- ويفر يويوز فانيليا 45 جراما بسعر 2 جنيه

- ويفر يويوز فراولة 45 جراما بسعر 2 جنيه

- بسكويت تومورو بالكاكاو 80 جراما بسعر 3 جنيهات

- ويفر بوو فراولة 45 جراما بسعر 3 جنيهات

- ويفر بوو فانيليا 45 جراما بسعر 3 جنيهات

جدير بالذكر أن منافذ السلع التموينية تواصل صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات بالأسعار التالية:

- زيت خليط 1 لتر بسعر 25 جنيها.

- زيت خليط 800 مللي بسعر 20 جنيها.

- سكر معبأ 1 كجم بسعر 8.5 جنيه.

- الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات.

- مكرونة 1 كجم بسعر 8.5 جنيهات.

- مكرونة 500 جرام بسعر 4.25 جنيهات.

- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

- عدس مجروش 500 جم بسعر 8 جنيهات.

- مسلي صناعي 800 جم بسعر 17.25 جنيه.

- مسحوق اتوماتيك 1 كجم بسعر 15.75 جنيه.

- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

- صابون تواليت 125 جم بسعر 5.50 جنيه.

- لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيها.

- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

- فول معبأ 500 جم بسعر 9.90 جنيه.

- دقيق بلاستيك 1 كجم بسعر7.50 جنيهات.

- دقيق ورقي 1 كجم بسعر 7.50 جنيهات.

- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه.

- جبن 250 جرام بسعر 5.25 جنيه

- جبن 500 جرام بسعر 10 جنيهات

- علبة كبريت درج 120 عودا بسعر واحد جنيه.

- كيس ملح طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه.

- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 2 جنيه.

- ظرف طحينة بيضاء 28 جراما بسعر 2 جنيه.

- كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه.

- علبة مرقة دجاج 8 مكعب بسعر 3 جنيهات.

- كيس كابتشينو أنواع 18 جراما بسعر 3 جنيهات