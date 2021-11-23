عقود الأميركية للغاز الطبيعي ترتفع 4 % وسط قفزة في الأسعار العالمية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي نحو 4% اليوم الثلاثاء، مستردة معظم خسائرها في الجلسة السابقة، بينما تُبقي زيادة حادة في الأسعار العالمية للغاز الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال قرب مستويات قياسية مرتفعة.

وقفزت أسعار الغاز في أوروبا نحو سبعة في المئة اليوم مع ارتفاع الطلب وسط أحوال جوية أكثر برودة وبقاء التوتر في السوق بشأن إمدادات الشتاء من روسيا.

وصعدت العقود الأميركية للغاز تسليم ديسمبر كانون الأول 17.8 سنت، أو 3.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 4.967 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. وكان العقد هبط خمسة بالمئة في جلسة الاثنين إلى أدنى مستوى إغلاق منذ السابع من سبتمبر أيلول.

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