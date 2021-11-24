أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-11-2021.. المعدن الأصفر يواصل التراجع ويفقد 6 جنيهات

واصلت أسعار الذهب فى مصر التراجع خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، لينخفض سعر جرام الذهب بنحو 6 جنيهات.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 نحو 787 جنيهًا.



عيار 18 نحو 674.5 جنيهًا.



عيار 24 نحو 899.5 جنيهًا.



والجنيه الذهب سجل نحو 6296 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا

هبطت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال جلسة اليوم الثلاثاء لتسجل أدنى مستوى في نحو 3 أسابيع، إذ غذت إعادة ترشيح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي لفترة ثانية الرهانات على زيادات أسرع في أسعار الفائدة الأميركية وهو ما عزز الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.09% إلى 1785.60 دولار للأونصة.

وهبطت العقود الأميركية للذهب 1.3% إلى 1782.40 دولار للأونصة.

وحذت بقية المعادن النفيسة حذو الذهب، إذ هبطت الفضة في المعاملات الفورية 3.38% إلى 23.35 دولار للأونصة.

وهوى البلاتين 4.76 بالمئة إلى 963.41 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاديوم 4.95% إلى 1857.21 للأونصة.