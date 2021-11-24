ليل يتخطي سالزبورج.. وإشبيلية يكرم ضيافة فولفسبورج بثنائية

فاز ليل الفرنسي على ريد بول سالزبورج، بهدف دون رد، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

هدف اللقاء الوحيد، حمل توقيع جوناثان ديفيد في الدقيقة 31.

ولم يحقق بطل فرنسا، أي فوز في آخر 5 مباريات بالدوري المحلي، لكنه تقدم في الدقيقة 31 عندما هز جوناثان ديفيد، الشباك من مسافة قريبة بعد انطلاقة بين المدافعين من شريكه في الهجوم، بوراك يلماظ.

وسجل جوناثان ديفيد، للمباراة الثانية على التوالي في دوري أبطال أوروبا، بعد هدفه من ركلة جزاء خلال الانتصار على إشبيلية في بداية الشهر الحالي.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، جدد إشبيلية الإسباني آماله في التأهل لدور الـ16 عقب فوزه اليوم الثلاثاء على ضيفه فولفسبورج الألماني 2-0.





سجل هدفي إشبيلية خوان جوردان في الدقيقة 13 ورافاييل مير فيسنتي في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع للمباراة.



ويتصدر ليل، جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط من 5 مباريات.

بينما يحتل ريد بول سالزبورج، المركز الثاني ولديه 7 نقاط، ويأتي إشبيلية ثالثًا بـ 6 نقاط، ويتذيل فولفسبورج الترتيب برصيد 5 نقاط.

