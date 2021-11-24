أتالانتا يخطف تعادلا مثيرا من يانج بويز

خطف أتالانتا الإيطالي، تعادلًا مثيرًا أمام مضيفه يانج بويز السويسري بنتيجة 3-3، اليوم الثلاثاء، في خامس جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



تقدم أتالانتا عن طريق دوفان زاباتا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك جوردان سيبانتشيو، التعادل ليانج بويز في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 51، أضاف خوسيه بالومينو الهدف الثاني لأتالانتا، غير أن فينسنت سيرو أدرك التعادل ليانج بويز في الدقيقة 80.

وسجل سيلفان هيفتي الهدف الثالث للفريق السويسري في الدقيقة 84.

وبينما ظن الجميع أن النقاط الثلاث في طريقها للفريق السويسري، سجل لويس موريال هدف التعادل لصالح أتالانتا في الدقيقة 87.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة السادسة، بفارق نقطة خلف فياريال صاحب الوصافة.

وتصدر مانشستر يونايتد، جدول المجموعة برصيد 10 نقاط، أما يانج بويز يتذيل الترتيب برصيد 4 نقاط.

