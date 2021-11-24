بلاده أسقطت جنسيته واحتضنه القذافي.. معلومات مهمة عن الشاعر محمد الفيتوري الذي احتفل به "جوجل'

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الشاعر محمد الفيتوري
الشاعر محمد الفيتوري
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احتفل عملاق البحث جوجل، بذكرى ميلاد الشاعر السوداني الراحل محمد الفيتوري، حيث وضع له صورة في صدارة محرك البحث وربطها بالمئات من الروابط التي تتحدث عنه.

وتستعرض لكم "الفجر" في السطور التالية أهم معلومات عن الشاعر السوداني محمد الفيتوري الذي احتفى به محرك البحث جوجل.

- اسمه محمد مفتاح الفيتوري من مواليد ٢٤ نوفمبر عام ١٩٣٦، وهو نشأ في مصر في مدينة الإسكندرية حيث درس في مراحل تعليمه الأولى وبعدها انتقل إلى القاهرة.

- درس في كلية العلوم بالأزهر الشريف، وعمل محررا في عدد من الصحف المصرية والسودانية، ونظم الكثير من قصائد الشعر، وتغنى ببعض قصائده مغنّون كبار في السودان.

- يعتبر من رواد الشعر الحر الحديث، ويلقب بشاعر إفريقيا والعروبة. وتم تدريس بعض أعماله ضمن مناهج آداب اللغة العربية في مصر في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

- عُيّن خبيرًا للإعلام بجامعة الدول العربية في القاهرة في الفترة ما بين 1968 و1970. ثم عمل مستشارًا ثقافيًا في سفارة ليبيا بإيطاليا. كما عمل مستشارًا وسفيرًا بالسفارة الليبية في بيروت بلبنان، ومستشارا للشؤون السياسية والإعلامية بسفارة ليبيا في المغرب.

- عارض الفيتوري نظام الرئيس السوداني السابق جعفر النميري، فأسقطت عنه الحكومة السودانية الجنسية عام ١٩٧٤، ولكن في ٢٠١٤ عادت ومنحته جواز سفر دبلوماسي.

احتضنه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في اثناء خلافه مع بلاده، وجمعتهما صداقة قوية.

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